Se realizaron elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y las primeras cifras revelaron un fuerte triunfo del oficialismo peronista, Fuerza Patria. Se trata de un duro golpe para el Gobierno Nacional que había nacionalizado la campaña.

Con el 87% de las urnas escrutadas, Fuerza Patria sacó 46,9%, mientras que la Libertad Avanza obtuvo un 33,85%. En tercera posición quedó Somos Buenos Aires (5,40%) y en cuarto lugar quedó FIT Unidad con el 4,36%.

El oficialismo que lidera Axel Kicillof ganó en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También ganó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava.

De esta manera, la decisión de desdoblar las elecciones respecto a las nacionales le salió bien al gobernador bonaerense. Había sido un tema de disputa dentro del peronismo.

Pasado el mediodía de este domingo, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer que apenas el 29,74% de las personas habilitadas para emitir su voto concurrieron a las urnas. Al cierre de los comicios, se confirmó que la cifra alcanzó el 63%.

Luego de un comienzo de jornada marcado por las clásicas demoras en la apertura de algunas mesas de votación, los comicios se desarrollaron con normalidad, sin demasiados incidentes.

En 2023 la participación electoral también estuvo en el orden del 30% en horas del mediodía, aunque aquella vez había candidatos nacionales en las boletas y esta vez solo hay provinciales.

Unos 14.000.000 de bonaerenses estaban habilitados para sufragar este domingo en las elecciones que se realizaron para renovar cargos legislativos en el principal distrito del país, cuyos resultados han despertado singular expectativa por la paridad que, según las encuestas previas, se ha planteado entre el peronismo oficialista de Axel Kicillof y la oposición liderada por La Libertad Avanza.