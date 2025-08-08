Buenos Aires: un hombre se accidentó en una Ferrari de más de un millón de dólares

En la mañana de este viernes, un hombre protagonizó un accidente cuando iba a bordo de una Ferrari color amarilla valuada en más de un millón de dólares.

El accidente ocurrió en la intersección de Ruta 16 y Ruta 6, a la altura de Guernica, localidad del partido Presidente Perón de la Provincia de Buenos Aires.

Personal policial se acercó a la zona y encontró el vehículo completamente destrozado. El conductor, un comerciante de 51 años oriundo de Canning, salió ileso del accidente.

Todo indica que el vehículo despistó aunque no se conocen las causas. El auto se desvió hacia un campo cercano, a unos 40 metros de la cinta asfáltica.

Por su parte, la fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1 de San Vicente, dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por averiguación de ilícito y solicitó la presencia de peritos en el lugar para realizar las pericias pertinentes.