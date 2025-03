etenidLa ministra de Seguridad Patricia Bullrich, defendió este lunes al gendarme acusado de ser el autor del disparo cuyo proyectil impactó en la cabeza del fotógrafo, Pablo Grillo, durante la represión del miércoles pasado en las afueras del Congreso de la Nación.

"A la familia Grillo toda mi solidaridad, pero decirle que las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas se seguridad, los análisis que hacen no son rigurosos, el disparo no fue directo a la cabeza", afirmó la funcionaria en conferencia de prensa.

Vestida de campera verde oliva, Bulrich acusó a los manifestantes que participaron de la protesta, contra el ajuste a los jubilados, de haber intentado "destruir la democracia y voltear el gobierno".

Pasadas las 16, la titular de Seguridad presentó ante la prensa un proyecto enviado a la Cámara de Diputados para incorporar en el Código Penal la figura de "asociación ilícita futbolística".

"No solamente nos referimos a los delitos que se pueden cometer en relación a los eventos deporticos sino a todos los negociados que rodean a la actividad de las barras bravas", dijo Bullrich sobre el alcance de la iniciativa que se debatirá en la Cámara Baja.

En este contexto la funcionaria remarcó que el disparo del gendarme de apellido Guerrero que impactó contra Grillo fue realizado bajo el amparo del protocolo de Gendarmería.

"En su página 407 (del protocolo) dice que existe un mecanismo donde el efectivo debe ejecutar el disparo en forma oblicua hacia el suelo, eso es lo que hace el agente", señaló Bullrich.

Además la ministra de Seguridad volvió a apuntar contra la jueza Karina Andrade por la liberación de los 114 detenidos en la manifestación de la semana pasada. “Queremos jueces que defiendan a los ciudadanos”, afirmó Bullrich.