Bullrich en Córdoba: respaldo a Roca y críticas a Schiaretti en la recta final electoral

En el marco de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, este lunes Córdoba recibió la visita de la ministra de Seguridad de la Nación con el objetivo de impulsar en el sprint final al primer candidato a diputado de LLA en la provincia, Gonzalo Roca.

La funcionaria se paseó por varios medios cordobeses y en diálogo con Canal 10, calentó la previa y analizó el enfrentamiento que tendrá el partido libertario con la figura del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“Yo lo respeto a Schiaretti. A los cordobeses les digo: fíjense como votaron los diputados en el Congreso. Ojalá que Schiaretti entienda que hay que hacer cambios. Nos tiene que ayudar, no tiene que estar con el kirchnerismo”, remarcó.

Bullrich también se refirió al swap del Tesoro de los Estados Unidos y los dichos del presidente Donald Trump, que en las últimas horas remarcó que “Argentina está muriendo y está luchando por sobrevivir”, en una entrevista televisiva.

“Creo que es una expresión. El apoyo concreto del Tesoro de EE.UU lo tenemos los argentinos. No queremos que haya especulaciones con el dólar. El dólar tiene bandas y de ahí no se va a salir”, señaló la ministra.

En otra instancia hizo referencia a las propuestas que La Libertad Avanza llevará al Congreso: “Vamos a ir con una agenda que incluye cambios laborales para que una indemnización no se lleve una empresa, pero para que también los trabajadores tengan su protección. Debemos buscar ese equilibrio”, admitió.

Por último, la funcionaria se refirió al narcoescándalo que sacudió a La Libertad Avanza y que terminó con la baja de la candidatura de José Luis Espert: “Nosotros tomamos una decisión. Espert sin ser culpable, solo por una sospecha, renunció y esa es una conducta ética que tomamos nosotros también”.