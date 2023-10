Uno de los militantes, tenor, c omenzó a entonar las estrofas del Himno Nacional y el salón se quedó en silencio, acompañándolo en el canto. “¡Viva la libertad, viva!”, cerraron.

La expectativa es grande en el búnker de la Libertad Avanza en Córdoba, situado en el hotel Amérian, en el centro de la ciudad de Córdoba, y esperan obtener un “gran” respaldo local a la fórmula Javier Milei-Victoria Villaruel, tal como ocurrió en las elecciones PASO.

Con muy poca presencia de dirigentes y militantes tras el cierre de los comicios, la actividad va creciendo a medida que avanza la tarde.

“Ojalá ganemos en primera vuelta y no vayamos al balotaje”, expresó una militante. “Es que son muchas elecciones y ya estamos todos cansados”, destacó. El espacio tuvo un arduo trabajo para conseguir la cantidad de fiscales y capacitarlos.

Ernesto Sami Gazal, coordinador general del Partido Demócrata, en dialogo con el Multimedio SRT, sostuvo: “Hemos cubierto casi la totalidad de la provincia, a diferencia de lo que ocurrió en las PASO. Eso nos da una gran tranquilidad”.

Sin embargo refirió numerosos incidentes de denuncias de faltas de boletas, no dejar acreditar fiscales generales, entre otros. “A un grupo de chicos fiscales los encerraron y no los dejaban salir”, apuntó en el hecho más grave, que habrían realizado las autoridades electorales de la escuela IPEM 138 en Agua de Oro. Sin embargo no se hizo la denuncia.

La apuesta fuerte del gobernador y candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, genera en el ambiente cierta incertidumbre que no se quiere confesar. La visibilidad del mandatario en los debates y su participación en las pantallas porteñas, podrían generar una disminución del voto mileista en Córdoba.

“Los datos que manejamos, nos dan que ganamos en primera vuelta”, dijo Samil Gazal. “Pero hay que esperar”, se mesuró inmediatamente.