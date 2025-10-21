Buscan a una joven argentina en España: viajó por trabajo y no se supo más de ella

La desaparición de Paola Mariana Lens, una joven de 26 años de Buenos Aires, mantiene en vilo a Argentina y España.

Según contó su familia, Paola viajó a Palma de Mallorca a comienzos de octubre para arrancar un trabajo como niñera, pero a los ocho días de llegar desapareció y no dejó rastros.

El último contacto fue el 14 de octubre, cuando envió un mensaje por Whatsapp. Después de eso, la joven borró sus redes sociales, bloqueó los números de familiares y amigos y no volvió a comunicarse.

"Ella se fue feliz, con la idea de ahorrar dinero para viajar a Andorra y trabajar la temporada de invierno. Pero no es normal que desaparezca así", contó una amiga.

Los familiares temen lo peor: creen que pudo haber sido víctima de una estafa laboral o de un secuestro.

Días posteriores los conocidos recibieron mensajes raros, y reforzó las sospechas de que otra persona podría estar usando la cuenta de Paola.

Un audio alarmante que alimenta sospechas

En paralelo, uno de sus amigos contó que recibió un audio en donde se escucha a la joven alterada y al borde del llanto.

Las denuncias ya fueron radicadas en Argentina y en España. Se activó un protocolo internacional de búsqueda con la intervención de la Interpol y de organizaciones que lucha contra la trata de personas.

La investigación apunta a determinar si la oferta de trabajo que recibió fue una trampa para captar jóvenes. Mientras tanto, la familia de la chica oriunda de Villa Devoto difundió el caso en redes sociales.

“Tememos que esté retenida contra su voluntad. Queremos que aparezca y vuelva a casa”, sostuvieron.