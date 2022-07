Eva Sumaj Koller Carabajal, una niña de 9 años, es buscada por la justicia.

La pequeña se encontraba con su padre, Gonzalo Ismael de 35 años, quien tiene la tenencia compartida y también está desaparecido.

Fueron vistos por última vez el pasado 8 de julio en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La denuncia se hizo pública por la madre de la niña, la cantante Roxana Carabajal.

La folclorista había expresado: “Me tocaba ir a buscar a Eva. Cuando llegué ya se había ido con el papá. Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa", .

“Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien, estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor”, pidió.

En el caso interviene el Ministerio de Seguridad, que por medio del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) ha difundido la búsqueda, al igual que Missing Children.

Ante cualquier información comunicarse a la web de SIFEBU o al 134.

Datos

Gonzalo Ismael tiene 1.80 mts, contextura física delgada tez trigueña, pelo corto calvo, ojos color marrón y tiene las cejas afeitadas.

Eva Koller mide 1.10mts, contextura delgada, cabello largo color negro y ojos marrones.