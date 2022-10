Buscando unir a la oposición, Mauricio Macri presentó su libro "Para qué"

El expresidente Mauricio Macri logró convocar, en un mismo lugar, a casi todas las caras de la primera línea de Juntos por el Cambio, mientras la interna está al rojo vivo en la alianza que gobernó al país entre fines de 2015 y hasta 2019.

La ocasión fue la presentación de su segundo libro, “Para qué”, y el lugar fue un salón de La Rural, donde se congregó más de un millar de invitados.

Entre ellos, las primeras líneas de todos los espacios que conforman la alianza. Del Pro no faltó casi nadie, aunque hubo ausencias entre dirigentes radicales y tampoco estuvo Luis Juez.

Eso sí, la pata cordobesa estuvo cubierta con Rodrigo de Loredo, quien ocupó la silla al lado de Juliana Awada; además de Mario Negri y Oscar Aguad.

Entre los presentes estuvieron algunas figuras “presidenciables” como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Y a propósito, dijo: "Quiero aprovechar para incomodarlos un poco… pero que lindo es verlos juntos”.

Sobre la interna, adujo: "Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos, no es verdad que necesitamos vivir entre algodones. Tenemos que dar el ejemplo, de poder competir con altura, con ideas, con valores, hablándole de frente a la gente. Si lo hacemos de esa manera, nadie se va a sentir excluido de trabajar con aquel que le toque ganar”.

Camino a las elecciones presidenciales de 2023, el expresidente vaticinó que se viene “el año más rico de todos, para cristalizar ideas y valores” y reconoció que hay dos líneas en el frente que conduce: "La gente va a elegir entre una propuesta de un cambio sin concesiones (¿Bullrich?) y con otra de un cambio con límites (¿Rodríguez Larreta?).

Entre las obviedades, volvió a poner al actual gobierno y, fundamentalmente, al kirchnerismo y el sindicalismo como los enemigos. Al grito de que ante un triunfo propio “van a volver las piedras”, sentenció: “Si no luchamos contra ellos, nadie va a invertir acá”.

Otra vez fue contra Aerolíneas Argentinas y el “gasto” de su mantenimiento: "Con ese dinero tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”.