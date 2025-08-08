El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que esta noche a las 21, el presidente Javier Milei hablará en cadena nacional para referirse a los vetos que tiene en carpeta por las iniciativas aprobadas en el Congreso recientemente.

“Será esta noche, no puedo dar detalles”, dijo el funcionario.

Se espera entonces que se refiera de manera estricta a lo aprobado hace unas semanas en el Senado sobre la asignación de fondos para la emergencia previsional y de discapacidad.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que el Gobierno sostendrá las reformas implementadas por los DNU, a pesar de las objeciones parlamentarias, a través de resoluciones, reglamentos y otras herramientas jurídicas disponibles para el Ejecutivo.

El funcionario criticó con dureza que diputados que antes habían acompañado los proyectos oficiales, como la Ley Bases, ahora se unieran a la oposición para rechazar los decretos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó.

Noticia en desarrollo