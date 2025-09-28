Caída en la industria y freno en la mejora acumulada

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, registró en agosto, de acuerdo con información preliminar, una caída interanual del 1,2%, recortando la mejora acumulada en los primeros ocho meses al 1,3% en la comparación con el mismo período de 2024.

En el mes, entre los sectores que venían liderando la recuperación industrial se registró un nuevo retroceso interanual en la producción automotriz y en la de minerales no metálicos, al tiempo que la producción de alimentos y bebidas volvió a reducir su dinámica de crecimiento.

En el caso de la producción de minerales no metálicos, al interior de la rama los despachos de cemento marcaron la segunda caída interanual, determinada por el retroceso de los despachos en bolsa. Otros insumos de la construcción mostraron caídas, del mismo modo que las ventas luego de siete meses.

Industria automotriz

Por su parte, según el informe de FIEL, la industria automotriz tuvo en agosto una recuperación de la actividad respecto del mes anterior luego de las paradas técnicas realizadas en julio, pero en la comparación interanual la caída de la producción de automóviles, a causa del proceso de readecuación de líneas de producción, arrastró al bloque en su conjunto, impactando simultáneamente en las exportaciones.

En el mes, las ventas mayoristas de vehículos continuaron avanzando, alcanzando el nivel más elevado para un mes de agosto desde 2018, pero los envíos de vehículos de fabricación nacional de terminales a concesionarias cayeron por segundo mes.

Producción de alimentos

En el caso de la producción de alimentos y bebidas, la rama mostró una mejora interanual en agosto —con la subrama de alimentos colocándose en récord para un mes de agosto—, pero reduciendo el ritmo de crecimiento en el acumulado.

Es interesante mencionar, remarca FIEL en su informe, que la caída de la actividad industrial del mes fue contenida por la mejora de la producción en sectores de insumos intermedios, como el de las industrias metálicas básicas o el de químicos y plásticos.

En el caso de las industrias metálicas básicas, la mejora de la producción de acero crudo y de laminados terminados en frío explica el avance, que más que compensó el retroceso de la producción de hierro primario y de laminados terminados en caliente.

También, en el mes la rama de la metalmecánica registró una caída interanual luego de un bimestre de mejoras, con un deterioro de las actividades al interior que alcanzó a la producción de maquinaria agrícola, cuyos patentamientos tuvieron un fuerte retroceso en agosto en la comparación con el mismo mes del año pasado.

En comparación con 2024

En el acumulado para los primeros ocho meses del año y en la comparación con el mismo período de 2024, la producción de minerales no metálicos acumuló un crecimiento del 8,2%, seguida por la producción automotriz, que mostró un avance del 6,1%.

Por su parte, según el informe de FIEL, con una recuperación superior al promedio de la industria se ubican la rama de alimentos y bebidas, con un avance del 6,5%, y la de las industrias metálicas básicas, con un alza del 3,2%. Con un crecimiento inferior al promedio en los primeros ocho meses del año se ubican la refinación de petróleo, con una mejora del 1%, y la producción de insumos textiles, con un alza del 0,8%, en cada caso respecto al período enero–agosto del año pasado.

Finalmente, muestran una caída de la actividad en los primeros ocho meses del año los despachos de cigarrillos (‑1,8%), la producción de la industria metalmecánica (‑2%), la de insumos químicos y plásticos (‑4,5%) y la de papel y celulosa (‑7%), en cada caso en la comparación con el mismo período del año pasado.

Bienes producidos y de capital

Cuando se analiza la evolución de la actividad industrial de acuerdo con el tipo de bienes producidos, se observa que, en agosto, con la excepción de los bienes de uso intermedio, todos los demás recortaron el crecimiento acumulado en los primeros ocho meses.

En el caso de los bienes de capital, FIEL menciona que el deterioro de la producción de maquinaria agrícola y un menor ritmo de crecimiento en la producción de utilitarios explican el recorte del crecimiento acumulado hasta el 8,3%.

Las bajas en la producción

El menor ritmo de crecimiento en la producción de alimentos y bebidas, junto con la caída en los despachos de cigarrillos entre los bienes de consumo no durable, determinan una merma en el crecimiento hasta el 2,8% en el acumulado entre enero y agosto.

Por su parte, en la ligera mejora acumulada del 0,4% de los bienes de uso intermedio ha gravitado, en el mes de agosto, entre otras actividades, la producción de acero y de agroquímicos.

Finalmente, el informe de FIEL señala que los bienes de consumo durable acumulan una caída de la producción del 2,1% en los primeros ocho meses y en la comparación interanual, que viene explicada no solo por la contracción en la producción de automóviles en los dos últimos meses, sino también por la contracción en la producción de durables para el hogar que se arrastra desde varios meses atrás.

En términos desestacionalizados, la producción industrial del mes de agosto mostró un avance mensual del 1%, interrumpiendo dos meses de caída.

Desde febrero pasado la industria se encontraría transitando una nueva fase recesiva —la 12.ª desde 1980, de acuerdo con el índice de producción industrial de FIEL—, acumulando una caída anual del 6%. Este ritmo de caída es bajo en la comparación con los once episodios recesivos previos, que promediaron una contracción del 24,7% transcurridos seis meses.

En síntesis

La industria encadenó en agosto la segunda caída interanual luego de siete meses de repunte, con retroceso en los sectores líderes y con sectores de insumos intermedios que amortiguaron la caída. Con ello, el crecimiento acumulado en ocho meses se recortó para todos los tipos de bienes, con la excepción de los intermedios, mientras la producción de bienes de capital continúa liderando el ranking.

La mejora mensual de la actividad, corregida por estacionalidad, marca un impasse en la caída de la industria, pero aún resulta insuficiente para señalar el fin del deterioro de la actividad industrial observado en meses recientes.