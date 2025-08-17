Las ventas de juguetes por el Día de las Infancias 2025 registraron una caída del 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe refleja un impacto limitado de la fecha comercial, que no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante agosto.

En contraste, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) registró una caída del 5,2% en las ventas de juguetes, lo que muestra la disparidad de perspectivas sectoriales.

Los datos registrados representan una disminución de estas actividades respecto a 2018 que, en ese año, esas mismas mediciones eran del 37% y 61%, respectivamente.

Promociones y preferencias

Según CAME, más del 87% de los comercios aplicaron promociones y planes de financiamiento, pero no alcanzó para generar un repunte. "Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante lo que va del mes. El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago", señalaron en el informe publicado por Ámbito Financiero.

El ticket promedio fue de $33.736 frente a $31.987 en 2024. Descontada la inflación, esto implicó una variación real negativa de -21,1%.

Aun con descuentos agresivos, predominó la búsqueda de regalos más económicos y compras de menor valor.

En juguetes y libros se notó un movimiento mayor, mientras que en indumentaria y electrónica hubo más cautela.

En sectores de mayor poder adquisitivo, el ticket promedio fue más alto, aunque igualmente limitado por la búsqueda de fuertes promociones.

Cuatro de los cinco rubros relevados mostraron un rendimiento positivo respecto a los resultados de 2024 -donde las ventas minoristas habían descendido 14,4%- con excepción del rubro librerías, que tuvo un descenso de 14,5%.

Compras por Internet que tampoco repuntan

El informe anual de la Cámara del Juguete mostró una caída del 5,2% y auge del e-commerce, un panorama más duro para el rubro juguetero respecto de 2024.

Si bien las tiendas físicas concentran el 76% de las operaciones, el comercio electrónico creció un 30% y alcanzó el 24% del total, aunque sin lograr compensar la retracción presencial.

El ticket promedio en jugueterías de cercanía fue de $13.000, mientras que en las grandes cadenas llegó a $38.000, con predominio de productos importados.

La apertura de las importaciones genera incertidumbre

Entre enero y julio, las importaciones de juguetes crecieron 114% en volumen y 84% en valor, hasta 13.752 toneladas. La CAIJ advirtió sobre riesgos de seguridad infantil por la flexibilización de controles y la entrada de productos a valores inferiores a u$s3 por kilo.

La industria nacional, compuesta por unas 180 pymes que emplean a más de 8.000 personas, opera al 50% de su capacidad y reclama una reducción de impuestos y costos logísticos para poder competir frente al avance de las importaciones.