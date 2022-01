La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti anunció el nuevo esquema de aislamiento ante la nueva ola de coronavirus, tras la reunión que mantuvo esta mañana con el Consejo Federal de Salud y que desde ahora los contactos estrechos con esquema completo de vacunación que no tengan síntomas no tendrán que recluirse en sus domicilios, pero deberán realizarse un test antígeno entre el tercer y quinto día del contacto con la persona que dio positivo.

Por otra parte, aquellos que tengan además la tercera dosis no tendrán que aislarse ni testearse, mientras que para los no vacunados se mantienen los criterios vigentes. Las jurisdicciones deberán definir si siguen o no las nuevas recomendaciones.

La titular de la cartera sanitaria nacional señaló que la decisión fue tomada tras observar el “impacto importantísimo en el sistema de salud y en servicios esenciales como en Aerolíneas Argentinas, Bomberos, Policías, Seguridad, Energía y también por supuesto en el sector privado”.

En declaraciones a Radio Con Vos, Vizzotti reiteró la recomendación para que "todas las personas que son contactos estrechos asintomáticos minimicen las actividades sociales, que es donde la evidencia demuestra que se producen la mayor cantidad de los contagios".

Luego agregó que hay que priorizar los testeos para quienes inician síntomas y para quienes tienen condiciones de riesgo. “El mundo también está reformulando la estrategia de testeo, para tener un uso racional del insumo”, dijo.

La medida adoptada por el Gobierno Nacional cuenta con los precedentes de lo anunciado por la provincia de Córdoba, que fue la primera provincia en eliminar desde el próximo lunes el aislamiento obligatorio para los contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus en el ámbito laboral y de Buenos Aires, que había adoptado una decisión similar en lo referido al personal de Salud.