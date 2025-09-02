Menos de cinco meses después de la imposición del “esquema de bandas” para la cotización del dólar, el sistema parece flaquear en pleno período electoral.

El contexto es un lunes donde la moneda extranjera volvió a tener movimientos en el país.

Puntualmente, el Banco Nación lo llegó a vender a $ 1.390, y terminó cerrando en mil trescientos ochenta y cinco pesos.

En definitiva, este incremento de casi el 2 por ciento sostiene las alertas de camino a las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, que tienen lugar este domingo.

Para el gobierno nacional, se trata de una “batalla” en la que los números mandan, y sostener la macroeconomía estos días aparece en el centro de la escena para la cartera que conduce Luis Caputo.

Los dólares financieros tuvieron también su pico.

La cercanía del registro con los $ 1.466 que marca hoy el techo de la banda oficial es un dato que se toma en cuenta.

La búsqueda oficial tiene también como epicentro la multiplicidad de restricciones que se siguen sumando a las entidades financieras.