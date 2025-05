Fue un sábado agitado en la previa de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) luego de que se viralizara un video hecho con IA con Mauricio Macri anunciando la baja de la candidatura de Silvia Lospennato.

El material audiovisual era visiblemente falso pero las imágenes no tardaron en tener un gran nivel de repercusión. Desde el PRO, y el propio Macri en sus redes sociales, culparon a La Libertad Avanza y denunciaron la maniobra como antidemocrática.

Ante la repercusión del hecho, desde la Alianza Electoral Buenos Aires Primero se concretó la denuncia ante el Tribunal Electoral de la CABA.

“Se trata de un intento de fraude electoral, que busca confundir al electorado utilizando artilugios“, expresó Macri a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Y siguió: “Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad”.