Luis Caputo, ministro de Economía, reconoció que, tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podría haber "cierta volatilidad", pero aseguró que no se espera un "cimbronazo".

Además, defendió la decisión de emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin que el acuerdo pase por el Senado, argumentando que la oposición kirchnerista podría haber impedido la aprobación de la medida.

Caputo evitó especificar si se implementarán modificaciones en el régimen cambiario como parte del acuerdo con el FMI. En una entrevista con La Nación+, el ministro resaltó la solidez del programa económico y afirmó que el FMI está “impactado” por los resultados obtenidos hasta ahora.

“La gente quiere salir de las restricciones cambiarias, tener mejores salarios... Seamos francos: si mandábamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar y mucho. Y no es un tema que se puede demorar y mucho, no podemos estar dando vueltas, es lo mejor para la gente. Hay necesidad y urgencia en esto”, sostuvo.

Incluso, se mostró optimista sobre la situación, sugiriendo que "se están reescribiendo los libros de economía" debido a la experiencia que atraviesa Argentina.

"El Fondo nunca nos pidió devaluación. El programa lo teníamos definido con el FMI en lo básico desde hace bastante, este último tiempo fue más de definir cuántos fondos nuevos se iban a requerir para mejorar los activos del Banco Central y que haya respaldo acorde al nivel de pasivos. Eso fue lo que llevó el último tiempo de la negociación”, argumentó.

No obstante, el ministro insinuó que el programa podría introducir ajustes al esquema económico actual, aunque no quiso confirmar el valor futuro del dólar tras la implementación del plan. Reconoció que podría haber "algo de volatilidad", pero aseguró que "no habrá un cimbronazo debido a la baja cantidad de pesos en circulación".

En su argumentación, Caputo mencionó que "hay cada vez menos pesos y cada vez más dólares", lo cual, según él, no generará inconvenientes y facilitará la salida del cepo cambiario sin problemas.

Al ser consultado sobre la continuidad del mecanismo del crawling peg del 1%, el ministro fue evasivo, respondiendo que "no cambia nada por la robustez del programa", sin confirmar si este esquema se mantendrá.

Sobre el acuerdo con el FMI, indicó que el monto total ya ha sido acordado con el equipo técnico del organismo, basándose en diferentes escenarios para asegurar que fuera el adecuado. Sin embargo, evitó revelar la cifra por razones de "confidencialidad" y aclaró que el cierre definitivo ocurrirá una vez completados los trámites legales internos.

“Están definidos el programa y el monto. Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”, expresó.

Caputo defendió la decisión de recurrir al DNU como un derecho del gobierno y detalló que la próxima semana el proyecto será presentado a la Comisión Bicameral, y si la Cámara Baja no lo rechaza, se convertirá en ley.

"Ese es el camino que más le conviene a la gente", concluyó.