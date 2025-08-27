La caravana encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, terminó con una evacuación de emergencia por incidentes protagonizados por vecinos que repudiaron la presencia del mandatario.

La tensión en el conurbano bonaerense llegó a su punto más alto pasadas las tres de la tarde, cuando la custodia presidencial escoltó a Milei y a los principales candidatos a diputados nacionales.

Entre insultos y reclamos, algunos de los manifestantes arrojaron piedras y botellas contra la comitiva oficial.

José Luis Espert fue uno de los candidatos que huyó en una moto conducida por uno de los miembros de la organización del evento proselitista.

Los vecinos de Lomas de Zamora se presentaron con carteles para cortar la calle por donde estaba prevista que pasara la caravana oficial.

Entes de los incidentes Milei se refirió por primera vez al escándalo de presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, le dijo el mandatario a un cronista de C5N.