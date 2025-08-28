El caos y las agresiones al presidente Javier Milei en una fallida caravana proselitista en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, dejaron al descubierto graves errores en el operativo de seguridad en torno a la investidura presidencial.

Al respecto, Miguel Robles, ex titular de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, analizó las falencias del dispositivo que estaba previsto para durar sesenta minutos y debió abortarse a los cinco con un diputado nacional huyendo en la moto de un desconocido.

"Todas estas personas fueron trasladadas en la caja de un vehículo utilitario totalmente descubierto, en abierta contravención a la ley de tránsito vigente. En Córdoba te ponen una multa millonaria y te secuestran el vehículo", expresó Robles en el programa Otra Vuelta de Tuerca .

Entre las fallas del operativo que estuvo a cargo de Casa Militar, el especialista hizo hincapié en la falta de informes ambientales, el peligro de los vehículos utilizados, la impericia en la evacuación de emergencia y escases de medios defensivos.

"Pudimos constatar que se pudo llegar al Presidente físicamente con objetos lanzados manualmente. En las imágenes se observa al Presidente de la Nación haciendo maniobras corporales para evitar el impacto de los objetos, lo cual es una locura desde el punto de vista de seguridad", afirmó Robles.

Después de asegurar la integridad de Milei y de la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina, las fuerzas de seguridad dejaron a pie al principal candidato a diputado de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quien huyó del caos en una moto manejada por un militante libertario.

"No hubo previsión para la evacuación, el diputado Espert literalmente quedó en banda, librado a su azar con los peligros que podría haber acarreado", agregó el ex titular de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad.

La secuencia del improvisado escape de la comitiva presidencial también marcó que los organizadores habrían desoído los informes ambientales sobre posibles contratiempos después del estallido del escándalo en Discapacidad y en un territorio adverso para la imagen de Milei como es Lomas de Zamora.

Robles también citó el antecedente del operativo de seguridad que se realizó en torno a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner cuando asumió su segundo mandato en diciembre de 2011.

"(Cristina Fernández) recorrió desde el Congreso hacia Casa Rosada en un vehículo techado cuando quería ir en uno descapotado. Ella tuvo que comprender que no era conveniente a pesar de que era en contra de su voluntad", dijo el especialista para graficar las tensiones entre las figuras políticas y los encargados de la seguridad presidencial.