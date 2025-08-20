La Cámara de Diputados logró el quórum para tratar uno de los proyectos de alta sensibilidad social, como lo es la emergencia en discapacidad.

En este contexto, el diputado Carlos Gutiérrez habló con Canal 10 minutos después de la votación que permitió avanzar con el tratamiento sobre tablas del proyecto que busca superar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

La votación inicial, que requería dos tercios de los presentes, obtuvo 166 votos afirmativos, superando los 161 necesarios de los 241 legisladores presentes.

“El tema ya está desarrollándose en la Cámara de Diputados. Ese es el primer triunfo”, señaló Gutiérrez. También se mostró bastante optimista sobre el resultado: “Creo que una vez que termine el debate, va a ser positivo y esto también hay que celebrarlo”.

El diputado cruzó al ministro Guillermo Francos, quien se pronunció en contra del proyecto: “Escuchaba al ministro Francos, que es un hombre que uno cree que tiene cierta sensatez, y hablaba en contra de estas cuestiones cuando esta mañana circularon rumores sobre que el Gobierno se dispondría a desembolsar recursos. Este nivel de amateurismo y de infantilismo de dirigentes máximos del Gobierno nacional nos preocupa. Este es un tema que no admite discusión”.

En relación con el impacto fiscal de la medida, Gutiérrez afirmó que “el déficit para este tema no supera el 0,28%” y destacó que “el 50% de esa cifra se cubre con el fallo del ‘señor del tabaco’ que evadió este señor”, haciendo referencia al caso de la empresa Sarandí, cuyo presidente es Pablo Otero, y al fallo del máximo tribunal que revocó una decisión que había declarado inconstitucional el tributo interno mínimo. Según estimaciones de la ARCA, las empresas de Otero adeudan USD 1.400 millones.

En paralelo, el diputado cordobés se mostró confiado: “Me parece que el rumbo de esta sesión es bueno. El tema discapacidad saldrá votado como corresponde, positivamente”.