Nunca deje de sorprender. La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió apoyó el decreto del presidente Javier Milei que habilita a la Casa Rosada a contraer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin someterlo a consideración del Congreso.

“Es la última vez que le apruebo un DNU al Gobierno. Lo voy a hacer porque el pueblo argentino está por encima de este gobierno”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Allí, también aseguró que los incidentes que ocurrieron el pasado miércoles en el Congreso fueron una “preparación” de sectores cercanos al kirchnerismo y la izquierda para “abortar el tratamiento” del acuerdo en el recinto.

La medida, publicada el pasado martes, generó polémica debido a que va en contra de la ley de sostenibilidad de la deuda, que exige que haya un proyecto que pase por el Congreso y sea aprobado por las dos Cámaras para que se habilite un nuevo entendimiento con el organismo.

En el decreto, publicado en el Boletín Oficial, no figura ni el monto ni los detalles, la “letra chica”. Milei hizo publico que el proósito sería sanear el patrimonio del Banco Central.

Coindicentemente, Carrió sostuvo que la situación del Banco Central “es muy difícil en la Argentina”. “Si no tiene un refuerzo de dinero fresco, no se puede avanzar en el programa de estabilización, con el que no estoy de acuerdo, pero que es el elegido por el Gobierno”, expresó en A24, y agregó: “Yo no comparto que sea un DNU”.

Allí se refirió específicamente a los incidentes que ocurrieron el pasado miércoles en el Congreso, luego de que la marcha semanal de los jubilados en reclamo por un aumento de haberes fuera apoyada por hinchas, barras y militantes de izquierda y terminara en el caos. Con decenas de heridos y más de 120 detenidos, la gestión libertaria recibió fuertes críticas por el accionar policial.

La líder de la Coalición Cívica dijo no querer “meterse en minucias” sobre si se trató de una marcha “golpista” o no, y quiso poner el foco en la Cámara de Diputados, que deberá tratar el DNU por el acuerdo con el FMI próximamente.

“El deber es preservar el Congreso y que las marchas no entren al recinto. En este caso Patricia Bullrich no lo cumplió. Aplicó el protocolo antipiquetes porque para ella es más importante el tránsito, y no cortó [las calles] Rivadavia, Entre Ríos, Riobamba ni Yrigoyen. Fue a tal punto que salieron los diputados entre gases lacrimógenos, parando el tránsito y con un cordón policial. Esa no es la forma de cuidar”, comentó.

Carrió dio una versión de lo que habría pasado si el día de los incidentes se trataba el acuerdo con el FMI en el Congreso: “Supongamos que ayer era el tema del acuerdo con el Fondo y estaban obsesionados con si cortan o no la calle. Habrían penetrado en la Cámara [baja] y hubiera sido el fin del Parlamento y el Gobierno nacional”.

Para la referente de la CC, se armó “un escenario similar al 2001″ y los incidentes del miércoles fueron “la preparación” para que se aborte el tratamiento del DNU en el Congreso. “¿Quién lo armó en la Cámara y en la Casa de Gobierno en 2001? El grupo Quebracho, que era pagado por Duhalde, que quería ser presidente. Lo que ahora son los barrabravas de segunda y tercera. ¿Quiénes querían eso? Los devaluacionistas y Duhalde para imponer y poner orden. Acá hay una mezcla entre devaluacionistas y muchos kirchneristas, o cercanos al kirchnerismo y la izquierda, que están preparando que se aborte el tratamiento del DNU en el Congreso el tratamiento”, explicó.

También aseguró que la gestión libertaria “tiene que empezar a cuidar el Congreso y Martín Menem [presidente de la Cámara de Diputados] lo tiene que exigir”.

“Creo que tengo la responsabilidad, y ya dejé todo arreglado y hablé con todo el que tenía que hablar para que el acuerdo se firme. Porque si no los grupos devaluacionistas y otros actores que no quieren que le vaya bien a Milei van a impedir ese acuerdo. Y eso puede hacer retroceder a la Argentina”, concluyó.

Modo campaña

Es difícil no relacionar esta movida con la vocación manifestada por Carrió hace poco más de una semana para volver al Congreso este año como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Carrió había anunciado su retiro de la función pública en 2020, pero ahora volverá al ruedo “por si viene una crisis”, según dijo en declaraciones a un canal de televisión.

Carrió, que ya fue diputada nacional en tres periodos distintos y que había considerado alejarse de la función pública en 2020, estimó “necesaria” su presencia en la Cámara baja ante la posibilidad de tener que tomar decisiones en una eventual crisis política y económica.