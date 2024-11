Con una carta titulada "Los Copitos de Comodoro Py" la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que es una perseguida política y declaró su inocencia en la causa "Vialidad" un día antes que se conozca el fallo de la Cámara de Casación Penal sobre la revisión de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.

"¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", afirmó la exjefa de Estado.

En su defensa pública, la expresidenta citó un dictamen de Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro de la Nación del gobierno de Javier Milei, sobre la responsabilidad de la figura del Jefe de Gabinete en ejecución del Presupuesto cuyas obras viales son la clave del juicio contra la actual jefa del Partido Justicialista.

"¿Por qué me condenan “Los Copitos de Comodoro Py”? Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015", expresó Cristina Fernández.

En otro tramo de la misiva la exmandataria ironizó sobre el pedido de "inhabilitación de por vida" para ejercer cargos públicos. "tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirtha Legrand que con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunas de treinta querrían. A veces desde el humor se pueden entender mucho mejor las cosas", afirmó.

Además la expresidenta también comparó su situación con la de otros líderes mundiales del continente.

"Lula preso, Evo Morales destituido, Rafael Correa exiliado y, ahora, Donald Trump (representando un nacionalismo con características propias de un país con hegemonía global) ganando las elecciones de EEUU a pesar de tener más de 30 causas en su contra, varias condenas y un intento de asesinato en plena campaña electoral. Estos son casos más que elocuentes y revelan un entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes los desafían con un modelo político, económico y social distinto al status quo", destacó.

En otro de los apartados del documento, la exmandataria también diferenció el tratamiento judicial que recibió con respecto los expresidentes Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

"El gobierno de De La Rúa fue un caso escandaloso de impunidad. Federico Sturzenegger con la gran estafa del Megacanje y el propio De La Rúa con la BANELCO en el Senado de la Nación por la reforma laboral y la represión que causó la muerte de 31 argentinos en la Plaza de Mayo; fueron sobreseídos por el Partido Judicial con Sede Central en Comodoro Py", subrayó Cristina Fernández.

"Y más grave aún es el caso de Mauricio Macri , su familia y su gobierno. Empezando con la causa por el contrabando de autos de la compañía SEVEL en la que Macri fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia menemista y continuando con la causa del Correo, por la que la Familia Macri le debe miles de millones de pesos al país; y después de 23 años todavía sigue en instrucción y no han pagado absolutamente nada", criticó la exvicepresidenta.

En el cierre de la carta, Cristina Fernández sostuvo que el segundo objetivo de la condena en su contra es "disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran".

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible", concluyó la exmandataria.