La Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucional el Decreto 608/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitaba extinguir la acción penal contra empresarios condenados por asociación ilícita fiscal en la causa conocida como “Cereal Negro”, vinculada a operaciones ilegales con empresas como Vicentin, Cargill y Bunge Argentina.

La decisión fue adoptada por la Sala II, con los votos de los jueces Alejandro W. Slokar y Ángela Ledesma, y la disidencia del juez Guillermo Yacobucci, tras aceptar los recursos presentados por la AFIP y el Ministerio Público Fiscal.

El tribunal consideró “arbitraria” la resolución del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba que había beneficiado a los imputados al aplicar la Ley 27.743, conocida como Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

La investigación judicial probó que los condenados montaron un circuito para comprar cereal en negro y blanquearlo mediante sociedades ficticias a nombre de prestanombres insolventes, defraudando al fisco por sumas millonarias. Con esos fondos adquirieron inmuebles y vehículos de alta gama.

El fallo representa un revés para la política fiscal del Gobierno, que en los últimos meses impulsó medidas de blanqueo y alivio impositivo orientadas a sectores de altos ingresos, mientras aplicaba recortes en partidas sociales y previsionales.