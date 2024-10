Un objetivo central del gobierno nacional desde que asumió sus funciones es la reducción de los subsidios energéticos. En Junio publicó la Resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía, que promovía la inscripción individual de estos hogares en el RASE para sostener la tarifa subsidiada.

Los usuarios se encontraban (y de hecho se encuentran aun) dentro de este universo de forma automática porque el Gobierno anterior así lo había dispuesto. No se estableció ningún mecanismo de control para corroborar si esas familias efectivamente mantenían ingresos por debajo de una Canasta Básica Total (CBT), aspecto que el gobierno actual se ha propuesto revisar.

Por eso, la Resolución 90 estableció que cumplido el plazo, “quedarán sin efecto las incorporaciones dispuestas por las normas mencionadas y el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieren completado la presentación individual". O sea, vencido el plazo, los que no se anoten pasarán a la categoría sin subsidios. Y los que se anoten, serían “auditados” con algún mecanismo que no se ha aclarado.

El plazo estaba fijado a principios de agosto, y luego se prorrogó al 4 de septiembre en medio de profusas campañas advirtiendo la necesidad de reempadronarse para todos los usuarios que requiriesen subsidio total (N2) o parcial (N3).

Cuarenta días después, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, de los 1,7 millones de hogares que estaban en condiciones de inscribirse en el RASE para no perder los subsidios a las tarifas de luz y gas, solo unos 300.000 hogares realizaron el trámite, lo que implica apenas un 18% del total.

Son los usuarios de electricidad ubicados dentro del universo “Nivel 2” (N2- Ingresos bajos) y que perciben Tarifa Social Federal, un programa que manejan las provincias, de forma automática.

En el caso del gas, el ente regulador (Enargas) tiene más información para depurar a los beneficiarios debido a que la subvención se otorga a nivel nacional.

Las fechas límites

El RASE, en principio, no tiene fecha de cierre.

Cualquier persona puede inscribirse (si por primera vez tiene un contrato de luz o gas) o re inscribirse si, por ejemplo, cambia de domicilio. Por supuesto también podría ocurrir que un grupo familiar sufra cambios en sus ingresos y entonces requieran una modificación en su situación.

El propio formulario prevé que se requiera alta o modificación del formulario.

El gobierno se apresta a aplicar los cambios generales en el padrón y por eso, urge realizar el trámite a quiénes aún no lo completaron. Pero si se materializa el cambio de categoría, el usuario siempre podrá inscribirse y esperar, pagando facturas sin subsidio, a que se corrija su situación en el padrón.

Cómo solicitar el subsidio

Para registrarse en el RASE, el usuario debe presentar una declaración jurada. Los requisitos incluyen:

Número de medidor y NIS (Número de Cliente/Servicio/Cuenta) de la factura de electricidad y gas.

DNI del solicitante Le requerirán el número de DNI y también el número de trámite del DNI, un número de 11 dígitos que empieza con dos ceros que se encuentra al pie de la cara principal del documento.

CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Ingresos mensuales de cada integrante del hogar.

Correo electrónico del solicitante.

Requisitos económicos

El ingreso máximo para acceder al subsidio no debe superar 3,5 veces el valor de la Canasta Básica Total (CBT). El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en setiembre la CBT fue de $964.620 para una familia de cuatro personas.

Por lo tanto, el ingreso máximo permitido es de $3.376.170 para la mayoría de las regiones del país. En Patagonia y La Pampa rigen otros límites.