La defensa de los 8 rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, continuó adelante con su estrategia para intentar evitar la prisión perpetua para sus clientes. En esa dirección, Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano, dijo que lo que pasó “fue una desgracia y que sus hijos no son asesinos”.

"Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto, y no sé qué pensar. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, no puedo creer de lo que los está acusando", resaltó.

Antes, en el comienzo de la audiencia de esta jornada, la defensa de los imputados sorprendió al pedir que Ciro Pertossi declare, a pesar de que no estaba en la lista de testigos de la fecha. En su escueta declaración, uno de los acusados pidió ver un video y dijo: "“Este chico soy yo y esa patada no la hago. Cuando me doy cuenta de que el chico estaba en el piso, la frenamos”.

Tras su intervención, el fiscal Gustavo García le preguntó por qué frenó la patada, ante lo cual Pertossi, al igual que otro de los imputados que habló, señaló que no iba a contestar más. “Lo que quería decir ya lo dije, no voy a decir nada más”, dijo el acusado y volvió a sentarse junto a los otros acusados.

Luego de eso, comenzó la declaración del primer testigo previsto para esta jornada, el perito informático Pablo Rodríguez Romeo, convocado por la defensa de los imputados, quien cuestionó el procedimiento de secuestro de los teléfonos.

“No pude comprobar la integridad de los archivos incorporados a la causa. Hay mensajes eliminados después del secuestro de los teléfonos. Las fecha de creación y modificación difieren: no se tomaron precauciones de bloqueo”, aseguró.

Mientras la querella intenta demostrar que hubo un plan para matar entre los 8 imputados, la defensa despliega una estrategia para invalidar alguna de las pruebas obtenidas y relativizar la violencia o la participación de alguno de los imputados en los golpes que provocaron graves heridas a Fernando Báez Sosa y que lo llevaron a la muerte.

Para la duodécima jornada están previsto que los testimonios las de Enzo Comelli (22), María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz (23), Erika Pizzatti, y las del padre de Matías Benicelli (23), Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), Mauro Pertossi.

También está citado Andrés Santiago Martín, oficial subayudante que intervino en la desgrabación de un audio del efectivo Maximiliano Rosso Suárez, quien asistió a la víctima tras el ataque frente al boliche "Le Brique".

Finalmente, están previstos los testimonios de María del Carmen Badaloni, jefa de la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata y Agustín Costa Shaw, psicólogo clínico que intervino en la investigación penal suplementaria, y que fue ofrecido en marzo de 2022 por la defensa, a cargo de Hugo Tomei, como testigo de parte en una pericia psicológica y psiquiátrica a la que finalmente los imputados no aceptaron someterse por falta de "confianza" en el proceso judicial.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano, Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.