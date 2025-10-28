El juez Diego Slupski rechazó este martes la excarcelación de Leandro García Gómez, detenido por el secuestro de la cantante Lourdes Fernández días atrás.

La exBandana fue hallada el viernes pasado en el departamento de su pareja después de la denuncia de su madre por desaparición y un llamativo video de la artista donde decía que se encontraba «bien» sin dar mayores detalles.

García Gómez fue detenido en medio del allanamiento de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. El hombre estaba escondido en un placard mientras que Lowrdez fue hallada en una habitación «bajo condiciones de vulnerabilidad», según detalló el informe policial.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 respaldó la negativa de la excarcelación del empresario en base a los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Un detalle que marcó el juez Spulki en la resolución judicial fue las negativas de García Gómez a reconocer que su pareja se encontraba en el departamento del barrio de Palermo.

«Respecto al peligro de entorpecimiento, no puedo descartar la posible presión sobre la damnificada como así también su círculo de amigos y familiares, puesto que en razón del vínculo que los unió conoce las rutinas de quien solía ser su pareja, su domicilio como así también los contactos de sus allegados», destacó el magistrado.

Después de recibir el alta médica, Lowrdez aseguró que se encontraba por su propia voluntad junto a su pareja y negó cuestiones de violencia de género. Además, cuestionó a su madre y a sus amigas por denunciar a García Gómez.

En base a este contexto, la Oficina de Violencia Doméstica manifestó que la exBandana se encuentra bajo una relación de manipulación y control emocional.