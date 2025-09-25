Andrea del Boca rompió en llanto tras escuchar su absolución vía Zoom este jueves en el juicio por la telenovela Mamá Corazón de 2015.

La actriz estaba acusada de presunta partícipe necesaria de administración fraudulenta en la investigación que se inició nueve años atrás, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La lectura del veredicto estuvo a cargo del juez Fernando Canero, quien, junto a sus pares Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, dictó la absolución de todos los acusados de forma unánime.

Dentro de los absueltos figuró el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien se abstuvo de dar su última palabra en el juicio.

Después de conocerse el veredicto, Andrea del Boca dijo: “No voy a hacer ninguna manifestación, sólo agradecerles”.