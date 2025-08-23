La justicia federal dispuso este sábado la apertura de los teléfonos secuestrados el viernes a los funcionarios y empresarios que aparecen mencionados en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se alude a supuestos pagos de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los teléfonos pertenecen a Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, quien fue retenido el viernes por las fuerzas policiales.

El último viernes se procedió al allanamiento sobre el domicilio de Spagnuolo. Además le requisaron los autos y le secuestraron dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes, cuando estaba a punto de -se presume- fugarse en su camioneta Nivus, de su casa del barrio Altos de Campo Grande, en Pilar.

También se realizó un allanamiento sobre el domicilio del exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel María Garbellini. Su teléfono también será abierto.

Mismo trámite judicial se abre para los empresarios Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

Por su parte, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, busca prueba que pueda corroborar los supuestos sobornos en el área que Spagnuolo tenía a cargo.

Los expedientes, documentos y teléfonos secuestrados serán peritados con el objeto de determinar si existen indicios de licitaciones o compras manipuladas para beneficiar a la droguería Suizo Argentina.

Además, las autoridades continúan con la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel.