Mientras el Gobierno continúa en silencio respecto del escándalo político por los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derivó en la destitución de Diego Spagnuolo al frente de ese organismo, este domingo quien sí habló y en defensa de Javier Milei fue uno de los empresarios más afines al libertario: el socio fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.

Lo hizo al compartir un mensaje que califica la denuncia por coimas como una "opereta absurda para voltear a Milei" y pide "no ser tontos".

Según publica Noticias Argentinas (NA), el mensaje, originalmente publicado por el usuario Fran Casaretto, compara la situación actual con la crisis de 2019 y advierte a los lectores: "¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita".

Así, Galperin busca instalar la idea de que el escándalo de corrupción no es genuino, sino una maniobra de desestabilización política orquestada por la oposición.

La intervención de Galperin se produce mientras la causa judicial avanza con allanamientos y secuestros de dinero, y en un momento en que el Gobierno eligió mantenerse en silencio frente a las graves acusaciones que pesan sobre el entorno presidencial.

Apenas el vocero presidencial, Manuel Adorni, esbozó un breve comentario en sus redes sociales, aunque de manera muy indirecta y sin dar mayores explicaciones.