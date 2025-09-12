La causa por presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que podría escalar hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incorporó un testimonio clave con la declaración de Fernando Cerimedo, consultor y fundador de la Derecha Diario.

Uno de los principales impulsores de Javier Milei en la campaña de 2023 se presentó en la oficina del fiscal Franco Picardi y aseguró que Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, le había hecho comentarios sobre un circuito de coimas en la institución, según informaron Clarín y La Nación.

Cerimedo fue una de las personas apuntadas, en medio de la paranoia que vivió el gobierno libertario cuando estalló el escándalo, porque su mujer, Natalia Basil, había sido echada de ANDIS por Spagnuolo.

Ante el fiscal Picardi, el hombre vinculado con el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro en Brasil negó haber sido el autor de las grabaciones.

Sin embargo, Cerimedo confirmó que el titular de ANDIS le había hecho comentarios en diferentes reuniones sobre el entramado de corrupción.

En una reciente entrevista en Radio Con Vos, el fundador de la Derecha Diario dijo que Spagnuolo le contó "en cuotas" sobre los hechos de corrupción.

"En su locura pensó que lo podría haber grabado porque no terminamos bien; por una situación con mi esposa dejamos de hablar", dijo Cerimedo.

Además intentó tomar distancia de la interna libertaria al remarcar: "Yo tuve un diario que banca al Gobierno, me cargué la campaña al hombro. ¿Para qué voy a tirar esa bomba? ¿Con qué finalidad, para dañar al pelado?".

La investigación que está a cargo de Picardi y del juez federal Sebastián Casanello se mantiene bajo secreto de sumario hasta la semana que viene.