Se desarrolla la novena y última jornada prevista para los alegatos de los fiscales en la Causa Vialidad, donde, entre otros, está imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada de asociación ilícita por el presunto direccionamiento de obra pública hacia la empresa de Lázaro Báez.

La mayor expectativa está dada por el pedido de condena que formulará el fiscal Diego Luciani, quien ya adelantó que estaba acreditado que ella cometió los dos delitos por los que se la juzga: el fraude al Estado y la asociación ilícita; este último, en carácter de “jefa”, por lo que se presume que solicitará pena de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de la función pública, tanto para la vicepresidenta, como para los otros funcionarios acusados.

Una vez que eso suceda, deberán alegar de las defensas, que son 13. A diferencia de las nueve jornadas otorgadas al Ministerio Público Fiscal, tendrán tres jornadas cada una para hacer sus presentaciones.

El tribunal ya había adelantado un cronograma para las defensas y allí quedó establecido que la primera defensa en alegar será la del empresario Lázaro Báez, mientras que la de CFK es la sexta. Igualmente, antes de los alegatos de los defensores, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para que los abogados de los acusados preparen sus exposiciones.

No obstante ello, habrá que esperar ahora si el Tribunal hace lugar a una ampliación de la declaración indagatoria pedida por la defensa de CFK para el martes, que fue presentada en esta jornada.

La jornada arrancó con la exposición del Fiscal Mola, que acompaña a Luciani en la acusación. El funcionario judicial diferenció esta causa de la llamada "Dólar futuro" en la que la ex presidenta fue sobreseída. En relación a esta causa, señaló que “a esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.