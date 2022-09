En el marco del juicio de la llamada "Causa Vialidad", por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en esta jornada siguen adelante los alegatos de las defensas de los imputados. El abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi señaló que el ex ministro de Obras Publicas no debió "ni siquiera estar sometido a este juicio" y dijo que los fiscales "construyeron un relato" falso que no se condice con las pruebas.

"El relato es que en la provincia de Santa Cruz se formó una matriz orgánica de corrupción que, una vez el kirchnerismo en el poder, se trasladó a la administración central, a efectos de orientar la obra pública a una sola empresa (la de Lázaro Báez) en desmedro de otras empresas constructoras, y orientada a una sola provincia en desmedro de las otras provincias", aseguró.

En esa dirección, Rusconi refutó esa construcción llevada adelante por la Fiscalía. Dijo que entre las primeras treinta empresas beneficiadas con mayor porcentaje de obra pública adjudicada, no aparece Austral Construcciones.

"En el listado aparecía primero Techint, seguida de Electroingeniería, Iecsa (propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra), Corporación América, Odebrecht, Cartellone, Chediak, Roggio" entre otras, expuso.

"Austral Construcciones se ubicaba en el puesto 36 con el 0,3% de obra pública adjudicada", recordó el abogado, para contrarrestar lo expuesto por la Fiscalía.

"La segunda pregunta que sugiere el relato del fiscal, era que la provincia privilegiada era Santa Cruz. Es también falso", resaltó. En esa línea argumental, Rusconi comparó la superficie territorial de cada provincia o región con el porcentaje de obras viales adjudicadas.

"La Red Vial nacional tenía casi 38 mil kilómetros lineales. La provincia de Buenos Aires tiene un 11% del territorio y participó con el 50% de la Red; Cuyo con un 11,33% del territorio y un 8% de la red vial, la Mesopotamia 7,07% del territorio y un 6% de la red", expuso.

Continuó asegurando que "la región Norte tiene el 26% de territorio y un 14% de la red nacional, el Centro fue más beneficiada con 15% del territorio y un 20% de la red vial", mientras que "Santa Cruz representa el 26,27% del territorio y solo poseía un 4% de las oras viales".

El abogado defensor de Julio De Vido, señaló que su cliente "no tuvo siquiera que estar sometido a este juicio. Hay un relato judicial que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, construido en el desarrollo mediático, lo que seguramente debe ser una casualidad", ironizó.

Luego refutó la teoría de que "un gobierno formó parte de una asociación ilícita". Rusconi remarcó que la figura que pretendieron usar los fiscales, no tiene asidero. "Julio De Vido no fue administrador y por lo tanto no se le puede imputar esta figura", sostuvo. "Eligieron mal la figura, hubieran leído mejor los fiscales", disparó.

En las siguiente jornadas proseguirán los alegatos de las defensas de los otros imputados, mientras se espera para e próximo lunes, el descargo del representante legal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para quien el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Se estima que antes de fin de año, la Cámara emitirá su veredicto.