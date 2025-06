Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó a Migraciones ampliar la vigilancia para impedir que los condenados por la causa Vialidad, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, salgan de la Argentina hacia países sin tratados de extradición, como Cuba.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, también rechazó un pedido de la defensa de Cristina Fernández para suspender la ejecución de la pena hasta que se resuelva su solicitud de prisión domiciliaria.

En tanto, se mantiene vigente el plazo de cinco días hábiles para que los nueve condenados en el caso se presenten “sin excepción” en los tribunales de Comodoro Py.

Figuran también el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti (80 años), el empresario Lázaro Báez (ya detenido por otra causa), el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex funcionario Raúl Pavesi, todos que por razones de salud solicitaron el arresto domiciliario.

En ese sentido, el tribunal también recordó el antecedente de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se radicó en Uruguay para evitar presentarse en una causa judicial y pidió ser reconocido como perseguido político.

Las situaciones llevaron a los jueces a tomar la decisión para que los condenados no intenten refugiarse en países donde la extradición no esté garantizada.

En paralelo, ya se ordenó un informe socioambiental sobre la situación de Cristina Kirchner y su vivienda en el barrio porteño de Constitución, donde reside junto a su hija Florencia. También se dio vista al fiscal federal Diego Luciani, quien tendrá tres días para emitir opinión sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa.