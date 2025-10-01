La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este miércoles el pedido de captura internacional que rige para el exjuez federal Héctor Yrima, en el marco de la causa Generación Zoe.

El exmagistrado, que reside en Dubai, era director legal del conglomerado y la orden de captura fue requerida por la fiscal Juliana Companys, a cargo de la causa.

El pedido de captura había sido sucesivamente ratificado por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba.