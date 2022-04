El mercado automotor cerró el primer trimestre con luces de alerta. Entre enero y marzo, se patentaron 106.978 vehículos nuevos, un 8,6% menos que en igual período de 2021, según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara).

El dato contrasta la proyección con la que el sector había arrancado el año. La industria automotriz espera un 2022 con un piso de 400.000 unidades. Eso significaría un crecimiento de, por lo menos, el 5% contra los 381.777 patentamientos que hubo en 2021, 11,5% más que en 2020.

Acara, que nuclea a las concesionarias oficiales, mantiene un reclamo permanente para que el Gobierno le libere a las terminales más divisas, con las cuales podrían incrementar su oferta local de vehículos. En especial, los autos compactos, de menor precio y más volumen, que se fabrican en Brasil. Los vendedores observan que esa falta de oferta frenó al mercado desde, por lo menos, el último trimestre de 2021.

Por lo pronto, en marzo, se patentaron 34.302 unidades, 17,7% más que en febrero pero 7% por debajo del volumen de marzo de 2021.

"El nivel de actividad de marzo fue mayor a lo esperado y seguimos con la certeza de que, de haber tenido más vehículos disponibles, las cifras habrían sido mejores", aseguró Ricardo Salomé, presidente de Acara.

"No es una cuestión de fácil resolución", agregó el empresario. "Existen problemas de logística externos para la provisión de vehículos. En dos años, un contenedor pasó de valer u$s 2000 a u$s 13.000, a lo que se suma la falta de microchips en el mundo, lo que hace que se elija qué unidades se van a terminar y en qué fábricas, sumado a los problemas locales de restricción de divisas", resaltó.

No obstante, Salomé confía en que la situación "se destrabará gradualmente", ya que el Gobierno, dijo, a través de la Secretaría de Industria, "está liberando todo lo que se necesita para producir".

"Por eso, seguimos proyectando que podemos llegar este año a las tan ansiadas 400.000 unidades, lo que sería un buen piso para que el año próximo podamos incrementarlo", mantuvo el optimismo.

No obstante, recordó que, para alcanzar el punto de equilibrio, con la infraestructura actual que tienen las concesionarias, que emplean a más de 75.000 personas en forma directa, el mercado debería tener un piso anual de 700.000 autos. "Fue el promedio de las década 2010/20 y, en el mediano plazo, podemos estar en ese camino", aseguró.

En forma simultánea está orientado a aumentar la integración de autopartes producidas localmente a un promedio de 35% para 2019 y 40 por ciento para 2023.

"Hay temas positivos para resaltar, como la situación económica, que produjo un alivio grande, porque, sin el acuerdo con el FMI, íbamos a vender sólo lo que había en stock y el daño a la producción y al empleo sería irreparable", afirmó Salomé.

"Además, ya se está logrando una mayor integración de piezas nacionales en los autos. Por eso, el 50% de todo lo que se patenta es nacional y también las empresas que fabrican aquí van a bajar este año en más de u$s 150 millones el déficit contra lo que hubo en 2021", amplió. Esto último, resaltó, es un "dato muy alentador".

"También la exportación y la producción van a estar un 35% por encima de las del año pasado", completó.

Por marca, en el acumulado, lidera el mercado Toyota, con una participación del 19,7% sobre el total de patentamientos desde enero. Segunda está Fiat, con 18,2%, y tercera, Peugeot, con 11,2%. Detrás de las marcas de Stellantis, se posiciona Renault, con 10,2%. Cierra el top-5 Volkswagen, con una cuota del 9,4 por ciento.

Por modelo, los más vendidos muestran predominancia de los autos de producción nacional: siete de 10. El ránking entre enero y marzo es el siguiente:

Fiat Cronos (nacional, 14.283 patentamientos);

Peugeot 208 (nacional, 7280);

Toyota Hilux (nacional, 6136);

Volkswagen Amarok (nacional, 5402);

Toyota Etios (brasileño, 4707);

Chevrolet Cruze (nacional, 4022);

Renault Kangoo II (nacional, 3359);

Ford Ranger (nacional, 3262);

Toyota Corolla (brasileño, 2661);

Citroën C4 Cactus (brasileño, 2502).

Fuente: Cronista.