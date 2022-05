Este jueves se rehabilita el formulario online hasta el 24 de mayo para que, aquellas personas o familias que no fueron censadas, puedan completarlo.

La noticia fue confirmada en Crónica Matinal, por Canal 10, por el director general de Estadística y Censos de Córdoba, Daniel Ortega.

El director del Indec, Marco Lavagna, ya lo había anunciado este miércoles en conferencia de prensa y detalló que habrá operativos de "recupero" en zonas a las que no llegaron los encuestadores.

"Si se hizo el censo digital y no pasó el censista va a ser válido el censo digital", explicó Ortega.

​Quienes no recibieron la visita del censista, no completaron previamente el cuestionario online y deciden no hacerlo tampoco en esta nueva etapa, se deben comunicar al 0800-345-2022 y si viven en la Ciudad de Buenos Aires al 147 o enviar un correo electrónico a censo@indec.gob.ar, con los datos de la vivienda para programar un nuevo recorrido, detalló.

Consideró que "no hubo falta de censistas. Sí pudo haber errores humanos o que no se escuchó al censista, como ocurre en todos los censos (...) todo censo tiene una semana siguiente de recupero porque en una jornada no se logra (relevar) en una sola jornada".

Así, detalló que unas 33 mil viviendas se reprograman para la semana siguiente.

El operativo de recolección de datos continuará por seis días, pero también se resolvió rehabilitar el censo digital hasta el 24 de mayo. "Hay una combinación de cómo se hace, hay operativos de campo que estamos articulando con las provincias, donde hay un segmento, un edificio que nos quedó sin censar se va ir a censar, se buscan los códigos y si hay alguien que no haya hecho el censo digital se lo censa", informó el Lavagna cuando se le preguntó sobre cómo se completará el Censo 2022.

"El censo digital se habilita durante una semana justamente para que en ese tiempo de recupero si alguno quedó sin censar se pueda censar. El objetivo es poder contabilizar a todo el mundo y a todas las viviendas", transmitió el titular del Indec en una conferencia de prensa tras finalizar el operativo de este miércoles.

Según indicó el funcionario, el sistema será "habilitado en estos minutos", pero hacia las 23 de este miércoles se mantenía inactiva.

En este contexto, Lavagna anticipó que los datos parciales se tendrán mañana. "Lamentablemente esto no es como una elección para dar datos parciales, tenemos que dar datos concretos", explicó.

"Tenemos el 70 % de los datos cargados pero debemos tener la totalidad para poder comunicarlos", señaló para luego indicar que "el operativo tambien depende de los censistas en las provincias que siguen cargando las planillas".

Lavagna insistió que la idea es que "todo el mundo pueda ser censado, contabilizado".

De acuerdo a lo expresado por el funcionario, "no hubo grandes complicaciones del censo". Sin embargo reconoció que "hubo censistas que a último momento faltan o que sufren inconvenientes y dejan la tarea a mitad de camino o problemas en cómo se traspasa la información, pero nada en término generales que haya complicado".

"Es imposible suponer que un operativo así salga impecable en un solo día. La verdad igualmente hablando con referentes provinciales, el nivel de no respuesta son muy pocos o puntuales", destacó el titular del Indec.

Finalmente pidió disculpas a aquellas personas que no pudieron ser censadas este miércoles. "Es entendible que alguno que estuvo esperando al censista se pueda sentir molesto que no pasó, pero sepan entender que fue un operativo gigante, no es que no están siendo tenidos en consideración, son parte del objetivo en esta semana de poder censarlos", manifestó.