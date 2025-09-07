Pasado el mediodía de este domingo, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer que apenas el 29,74% de las personas habilitadas para emitir su voto concurrieron a las urnas, mostrando una tendencia que podría ser preocupante en caso de mantenerse hasta las 18:00, horario de cierre de los comicios.

Luego de un comienzo de jornada marcado por las clásicas demoras en la apertura de algunas mesas de votación, recién pasadas las 12:30 se conoció el primer reporte oficial, el cual confirmaba una participación popular de poco menos del 30%.

Al mismo tiempo, la Junta Electoral recordó que algo similar ocurrió en 2023, cuando la participación electoral también estuvo en el orden del 30% en horas del mediodía, aunque aquella vez había candidatos nacionales en las boletas y esta vez solo hay provinciales.

Unos 14.000.000 de bonaerenses están habilitados para sufragar este domingo en las elecciones que se realizan para renovar cargos legislativos en el principal distrito del país, cuyos resultados han despertado singular expectativa por la paridad que, según las encuestas previas, se ha planteado entre el peronismo oficialista de Axel Kicillof y la oposición liderada por La Libertad Avanza.

Respecto de la baja participación, una de las voces que se hizo eco de esa tendencia fue Malena Galmarini, candidata a diputada bonaerense por Fuerza Patria.

“Un poco preocupados, primero por la ausencia de las autoridades de mesa, que eso hizo que se retrase un poco, bastante más que otras veces, el comienzo del comicio. Y luego estamos viendo que está baja la participación”, dijo Galmarini tras emitir su voto.