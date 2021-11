La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó este jueves una conferencia de prensa para actualizar datos económicos y políticos de la gestión y para realizar un balance de la gira presidencial en las cumbres del G20 y de Cambio Climático de Glasgow.

Respecto de las negociaciones para reestructurar la deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la funcionaria aseguró que hay relación permanente con el organismo internacional, pero descartó que el gobierno cierre un acuerdo que incluya la adopción de un plan económico que no sea propio del país.

“El ministro Guzmán está llevando adelante un plan de negociación, no vamos a presentar un plan acordado con el FMI que sea a costa del hambre de los argentinos, monitoreado por el organismo. El plan económico de la Argentina no lo va a escribir el FMI”, advirtió Cerruti.

En esa línea, la funcionaria destacó además que “la voz argentina fue muy escuchada en Roma y eso genera las mejores condiciones para Argentina en torno a un acuerdo”.

Recuperación económica

Respecto de la coyuntura económica que atraviesa el país, Cerruti enumeró indicadores de reactivación tras las flexibilizaciones de restricciones por la pandemia.

“Estamos avanzando de acuerdo a los datos económicos, con la apertura de las fronteras se reactivó el movimiento turístico y eso significa fuentes de trabajo y consumo”, destacó.

Además, Cerruti resaltó que la recaudación creció el 56.7%, la actividad económica creció un 9.3% y se recuperó el 60% del trabajo en el sector privado. También subrayó que en agosto los salarios le ganaron a la inflación y destacó que con el congelamiento hubo un descenso del 7,6% de los precios de los productos incluidos en la lista de acuerdos.

Mercado cambiario

Respecto al valor del dólar, Cerruti dijo que, en realidad, el aumento es del dólar blue “que se maneja con su propias reglas y refleja expectativas que tienen que ver con cuestiones políticas y no económicas” pero que “no influyen en la situación macroeconómica”.

hace algunos días, la propia funcionaria había advertido que "el mercado del dólar blue es muy chico y se mueve por expectativas y rumores".

"No creemos que la suba tenga que ver con ninguna visión real de lo que pasa en la economía, no agiten el fantasma de la devaluación, no va a suceder", advirtió Cerruti.