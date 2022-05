En la habitual rueda de prensa, la portavoz gubernamental, Gabirela Cerruti defendió la "suba de retenciones" para lograr que los precios internos de los alimentos no suban al compás de la cotización internacional de granos, pero ratificó que "es una pérdida de tiempo dar esa batalla en el Congreso" ante la negativa de la oposición de aprobar un proyecto en esa dirección.

A pesar de que en este momento muchos países en el mundo están adoptando esa medida para "desacoplar los precios internacionales de los internos", el presidente dice que "no hay que dar batallas que se consideran perdidas", aseguró la funcionaria y reiteró la convocatoria a la oposición "a que revea su postura, pero hasta tanto eso no suceda, no se puede llevar adelante".

En lo referido al índice inflacionario de mayo, aseguró que desde el gobierno creen que "va a ser un poco más baja que la del mes pasado, nada alcanza, aunque está descendiendo y eso es una tendencia que tenemos que profundizar y hacer que sea cada vez más rápida" al tiempo que remarcó que desde el Ministerio de Economía trabajan en medidas en ese sentido.

Cerruti descartó por el momento un nuevo bono para jubilados y aseguró que con la aplicación de la Ley de Movilidad los haberes subieron por encima de la inflación, aunque reconoció que en caso de un "salto inflacionario" el Gobierno podría disponer de un refuerzo de esos ingresos, como lo hizo en los dos últimos meses.

Crecimiento económico

En otro tramo, Cerruti defendió la recuperación de la actividad económica en el país y dijo que "es difícil encontrar economistas que puedan pronosticar recesión en un momento en que la Argentina está en un segundo año de crecimiento". En ese sentido, resaltó las cifras positivas de la macroeconomía al afirmar que crece "el uso de la capacidad instalada" de la industria, "crecimiento del Producto Bruto, crecimiento del empleo".

Agregó que lo que hay que lograr es que "se sostenga y que como dijo el presidente llegue a todos y todas". Cerruti recordó que venimos saliendo de la crisis de 6 años que "dejó el macrismo primero, luego la pandemia y ahora la guerra en Ucrania".