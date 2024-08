Este miércoles 14 de agosto, en Comodoro Py, la ex presidenta Cristina Fernández declaró en el juicio que investiga el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Mediante una publicación acompañada de un video, la también ex vicepresidenta expresó sus críticas a la investigación y a la cobertura mediática el martes.

“¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”, remarcó Fernández, tras lamentar que el enfoque siempre se haya centrado en la custodia.

"No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona. Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín ‘La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá’ (haciendo referencia a la ‘causa vialidad’), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… ‘Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala’”.

En el video se realiza un repaso de esa noche y de cómo la investigación no profundizó en algunas pistas relacionadas a la familia Caputo y a la ministra Patricia Bullrich.

Declaraciones en el juicio

Violencia

Cristina Fernández de Kirchner afirmó este miércoles en Comodoro Py que "los episodios de violencia" dirigidos a su personas comenzaron "después de la pandemia".

Desde entonces, dijo, "fueron in crescendo". Entre ellos, recordó "las guillotinas en la Casa Rosada" y las "bolsas mortuorias" y también "la destrucción de mi despacho el día que se discutía en acuerdo con el FMI".

Cristina remarcó que si bien "era clara nuestra postura en contra (del acuerdo), sin embargo, apedrearon mi despacho que, está probado, que había sido marcado". Y agregó que "lo curioso es que durante 30 minutos apedrearon y destruyeron el despacho y ni la Policía de la Ciudad ni la Federal en ningún momento lo evitaron".

Recordó que "cuando era presidenta, durante los dos períodos sufrí violencia simbólica" por su condición de "mujer".

En este sentido, aportó tapas de medios periodísticos como la revista Noticias, en los que la atacaban por su género. "Hasta con un ojo negro me sacaron", afirmó. Y agregó: "Fue una violencia simbólica y no tan simbólica".

Hizo mención también en la actitud de la Policía de la Ciudad instalada frente a su vivienda de la calle Juncal: era "muy agresiva con los peronistas y familiares" y con los militantes de La Cámpora que llegaban a apoyarla y "muy permisiva con quienes venían a agredir e insultar".

Asimismo, la exfuncionaria agregó que "está comprobado" que la Policía de la Ciudad "hacía tareas de inteligencia" en los alrededores de su vivienda.

Contra Luciani y Millman

CFK firmó que el alegato del fiscal Diego Luciani antes de la condena en la causa Vialidad, plagado de “falacias” y “apreciaciones subjetivas”, transmitido en cadena nacional por los medios, fue “sin dudas” el “desencadenante” de la violencia política: "Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo. Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió”, dijo.

Y agregó: “Uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani”.

Por su parte, sobre el diputado del PRO Gerardo Milman señaló; “Milman dijo que ‘cuando la maten, voy a estar camino a la Costa’. Es como un nostradamus contemporáneo”. Además, sostuvo: “Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo”.

Y aclaró: “No lo conozco personalmente”.

La investigación

La exvicepresidenta cuestionó la investigación del intento de atentado en su contra. Dijo que "la instrucción de la doctora Capuchetti fue un desastre total y absoluto" y cuestionó que la Justicia "nunca intentó dar con los autores materiales" del hecho.

"Estamos solo frente a los autores materiales, siempre el hilo se corta por lo más delgado", añadió.

El atentado

Sobre el momento en que sufrió el intento de asesinato recordó: “Saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice: ‘¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma’. Después me confirmó que había sido un arma y que había capturado a quien la tenía".

Recién entonces, dijo, "me senté a ver televisión y vi la imagen que recorrió el mundo”. Y remarcó que no se dio cuenta de que habían gatillado a pocos centímetros de su cabeza y que "no" vio el arma.

Cristina Kirchner afirmó: "La verdad que nunca sentí miedo de sufrir un atentado. Soy una militante que lo hice desde muy joven, y creía que el pacto democrático era donde la vida del otro estaba fuera de toda discusión. Cuando Alfonsín gana, fue con la consigna ‘Somos la vida, somos la paz’. El valor de la vida, a partir de la Guerra de Malvinas, fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina”.

Además, dijo: “Con la vida no, se ganan o se pierden elecciones, pero la vida del adversario no se ponía en juicio. Bastante ingenuidad la mía, porque debí haber advertido los cambios de época”.

“Los vecinos de Recoleta no me querían, ni me quieren”, sostuvo

Consecuencias familiares

Afirmó que tras el intento de asesinato del que fue víctima, toda su "familia fue afectada".

Según enumeró, se mudó de su casa "a un barrio un poco más amigable que Recoleta", implentó una serie de "cuidados que hay que tener y que antes no tenía", como más "seguridad".

También resaltó que sus hijos y su nieta resultaron afectados por lo ocurrido: "Mi nieta tenía miedo de salir de su cuarto y de que la mataran. Una familia que sufre esto tiene consecuencias".

Custodia

Habló sobre la custodia que tiene cualquier expresidente de la Nación: “Yo no manejo la custodia, no les tomo lista. El jefe mi custodia es el mismo. Actuaron de la manera que actuaron siempre. Cuidándome, con las instrucciones de que no se pusieran en el medio de la gente y yo. No había forma de impedirlo”, expresó la dirigente.

Además, reveló: “No sé el número de custodios que tengo. Me sigo acercando a la gente, más allá de que ellos no quieren. Pero el custodio hace lo que el custodiado le dice que haga”.

Contra Bullrich

La exvicepresidenta cruzó a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por no pronunciarse en contra del intento de asesinato en su contra. “Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no me sorprende nada de ella”, sostuvo.

Como última palabra dijo “Tenemos a los autores materiales pero no a los ideólogos y financiadores" del atentado.

El próximo miércoles continuará una nueva audiencia.