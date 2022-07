Tras dos episodios trágicos en “fiestas de iniciación”, el Ejército prohibió el consumo de alcohol en cuarteles. La medida se dictó luego de la muerte del subteniente Matías Chirino y las graves heridas que sufrió el cabo Michael Verón, ambos en festejos que involucran rituales violentos para los nuevos integrantes de la fuerza.

Al respecto, el padre de Chirino se mostró a favor, y lamentó que no se hubiera tomado esa decisión antes para que su hijo no muriera en el festejo de Paso de Los Libres.

"Yo lo vería perfecto para que no haya otro Matías Chirino con la ingesta del alcohol", dijo Ezequiel en diálogo con Radio Universidad.

Por otro lado, el hombre se mostró conforme con la actuación de las autoridades del Ejército por haber tomado las medidas correspondientes al denunciar a los presuntos responsables de la trágica muerte de Matías. Sostuvo que se siente más acompañado por la fuerza que por la justicia.

En referencia al trabajo de los funcionarios judiciales, Chirino dijo que "se los ve medios lentos no se qué pasa con la fiscalía de paso de los Libres; hasta los mismos abogados se sorprenden por qué no hay imputados y secuestro de celulares", contó, y dijo que no entiende por qué la justicia "no autoriza la nueva autopsia de Matías".

Chirino contó que, tras la muerte de Matías, en Paso de los Libres el comandante le prometió que iba a accionar lo más rápido posible para esclarecer el hecho, " y cumplió al pie de la letra lo que me prometió desde el primer día", señaló.

"Se va a llegar hasta el fondo, y se va a saber por qué falleció mi hijo, y en qué forma y en qué situación", dijo el hombre.

El dolor de un puñal que lo atraviesa cada día

Por otro lado, Chirino manifestó el terrible dolor que le dejó la absurda muerte de Matías. "No tengo palabras para explicar el dolor que tengo cada día (...) Es como un puñal que todavía no me lo pueden sacar del pecho. No encuentro palabras para transmitirlo", indicó, consternado.

"Es un dolor tan profundo que no se uno de dónde saca fuerza para enfrentar toda esta situación porque estamos hablando de un chico de 22 años que tenía todo un futuro por delante, tenía una salud excelente, era buena persona y ya no está", señaló el papá del subteniente fallecido.

"Con Matías más que padre era amigo porque éramos muy confidentes, yo iba a las reuniones de sus amigos, él iba a las reuniones de mis amigos (..) Este dolor yo creo que va a durar hasta el día que deje este mundo", sostuvo Chirino, agregando que "es cada mañana un sufrimiento, un dolor, es algo terrible, inexplicable. Solamente lo sabe quien perdió un hijo, y más de esta manera", dijo el hombre.

Por último, Chirino sostuvo que lo que pasó con Matías es inexplicable: "Esta atrocidad que pasó es inentendible, no se explica que a esta altura pasen estas cosas. Todavía no entiendo lo que ha hecho esta gente", en referencia a los integrantes del Ejército involucrados en la muerte de su hijo.

