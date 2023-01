En la provincia de Chubut, un total de 105 brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego continúan el combate a los incendios desatados en la zona del cerro Currumahuida, en la localidad chubutense El Hoyo, por el cual ya se evacuaron a 58 personas y se declaró la emergencia ígnea.

Durante el domingo, los recursos estuvieron abocados a controlar los frentes en la zona de El Sauzal "para que el fuego no llegue a las viviendas" y hasta el momento "no se han registrado pérdidas de hogares", indicó el Comité de Emergencia Municipal de El Hoyo.

Además, solicitaron a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

En el combate a las llamas, trabajan brigadistas de las bases de Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Puerto Patriada, Cholila y de la Brigada Nacional, con el apoyo de Vialidad Nacional, Comisaría y Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Epuyén.

Las personas evacuadas permanecen en la Escuela 223, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que se declarara la alerta naranja -preparación para evacuación y evacuación preventiva- en las zonas de Trafián, Rincón de Lobos, Puerto Patriada, Valle del Pirque y Pizarro, mientras que Currumahuida y Sauzal están bajo alerta amarilla.

También trabajan en la extinción de los focos tres aviones, un helicóptero con helibalde y se espera la llegada de un helicóptero Chinook aportado por la Brigada Nacional, que tiene "una capacidad de 10 mil litros de agua y un importante poder de extinción", señalaron.

Fuente: Télam