El presidente Javier Milei vuelve a afilar la espada de su motosierra con la presentación de una nueva privatización.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)comunicó que avanza con el traspaso a manos privadas de la plataforma Cine Ar.

En un escueto mensaje publicado la cuenta de X, el organismo destacó que la medida generará "un ahorro de $330.000 USD anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes".

La plataforma de streaming ofrece un catálogo de películas argentinas con acceso gratuito y sólo cobra $400 para los estrenos.

Creada en 2015, Cine Ar cuenta con el soporte técnico de Arsat y también puede verse a través de la Televisión Digital Abierta, Flow y DirecTV, entre otros prestadores.

La privatización suma un nuevo capítulo al proceso de ajuste que lanzó Milei sobre el INCAA, bajo la gestión del economista Carlos Pirovano, que incluye despidos y restricciones sobre subsidios y financiamiento.

Asimismo Cine Ar quedó a cargo de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, cartera que conduce el vocero presidencial Manuel Adorni, en marzo de este año.