El avance judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este lunes un nuevo capítulo.

El ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, evitó tomar postura frente al planteo de nulidad de la causa presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina, involucrada en la investigación por supuesto pago de sobornos.

Los abogados defensores de Spagnuolo, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid, pidieron una prórroga ante el juez federal Casanello. Según aseguraron desde su entorno, todavía analiza las alternativas procesales, entre ellas la posibilidad de presentarse como imputado colaborador, aunque esa definición quedará pendiente hasta que se levante el secreto de sumario, prorrogado por diez días hábiles más.

La misma estrategia adoptó Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, quien expresó que no puede expedirse porque su defensa no tiene acceso completo al expediente.

Ahora, Casanello deberá revisar estos planteos al fiscal federal Franco Picardi y, posteriormente, a la querella impulsada por Poder Ciudadano.

Por su parte, los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería mencionada en los audios de Spagnuolo, reclamaron la nulidad de la causa por considerar que se inició a partir de pruebas obtenidas de manera ilegal. De mediar apelación el caso podría escalar a la Cámara Federal porteña.