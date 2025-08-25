Después de tres días de búsqueda, este lunes se presentó en los tribunales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, involucrado en el caso de presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El jueves pasado, efectivos de la policía intentaron dar con el empresario en su domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido de Tigre, pero el jefe de seguridad demoró su entrada y posibilitó la fuga de Kovalivker.

Por este hecho, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardo abrieron un expediente contra Ariel De Vincentis por presunto "encubrimiento" y "obstrucción de la justicia".

En el mismo operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y también propietario de la droguería apuntada por la Justicia, quien llevaba dos sobres con 266.000 dólares y siete millones de pesos.

El juez Casanello dispuso la prohibición de la salida del país para el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo; el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; y los propietarios de la droguería Suizo Argentina: los hermanos Jonathan y Emmanuel junto a su padre, Eduardo Kovalivker.

Jonathan Kovalivker se presentó en la fiscalía de Picardo esta tarde junto a su abogado, Martín Magram, según informó el diario La Nación. El empresario entregó su celular para que sea peritado.

Otras de las medidas que tomó Casanello en la causa, que podría escalar hasta la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, fue bloquear las cajas de seguridad de los cinco sospechosos.