El escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad involucra a Karina Milei y a los primos "Lule" y Martín Menem. Unos audios de Diego Spagnuolo revelan un gran esquema de corrupción en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según las acusaciones, se exigían coimas a proveedores a cambio de adjudicarse contratos millonarios.

Todo esto producirá consecuencias políticas y jurídicas.

La oposición buscará interpelar a Karina Milei y presionar a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, para que explique el escándalo.

El Congreso se prepara para discutir el tema en la comisión de Salud y exigir una investigación exhaustiva.

El gobierno intentará minimizar el escándalo, calificándolo de "operación política" y cuestionando la autenticidad de los audios, o culpando directamente a la oposición.

La justicia investiga el caso; podría citar a declarar a varios testigos y realizar muchos más allanamientos en busca de pruebas.

Si se comprueba la participación de Karina Milei y otros funcionarios en el esquema de corrupción, podrían enfrentar cargos penales y ser obligados a renunciar a sus cargos.

El escándalo podría extenderse a otros funcionarios y empresarios involucrados en el esquema de corrupción.

Lo más preocupante de todo esto para el propio presidente es que él no podrá sostener que ignoraba lo que pasaba a metros de su despacho, dentro de la zona llamada "de la alfombra roja".