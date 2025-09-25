Con el sabido proceso de crisis que atraviesa el país, no deja de sorprender a automovilistas la forma en la que se mueven las pizarras de precios de los combustibles líquidos.

La referencia de cambios constantes tiene al esquema de ''micropricing" que implementan las petroleras para actualizar los valores de sus productos.

La primera novedad es que los números pueden variar en expendedoras de la misma marca con escasas cuadras de diferencia.

La pionera en tal sentido fue YPF, que lo introdujo en medio de cambios en la comercialización de los hidrocarburos. Puntualmente, poniendo, en términos de la firma estatal, “a la oferta por encima de la demanda”, mediante “un control de datos en tiempo real” que permite modificar los precios de acuerdo a la demanda.

Horacio Marín, presidente de YPF, supo decir que el esquema permite “saber en qué estación estamos perdiendo plata” y se ahorrarían “800 millones de dólares en eficiencia en el downstream” en cinco años.

Los intentos de “incentivos” como descuentos nocturnos, también son parte del paisaje.

Pero la gran cuestión es que todo deriva, casi unilateralmente, en aumentos constantes.

Dependiendo las regiones del país, hay subas de entre el 0,5 y el 1,5% con diferencias de días.

En Córdoba, cada vez son menos los lugares donde, por caso, el litro de nafta Súper se consigue a menos de $ 1.500.

Una buena referencia es la Unidad Fija (UF) que utiliza la Policía Caminera para cobrar sus multas, que toma como dato ese valor, el del combustible líquido que más barato se comercia.

A principios de septiembre, las variantes de precios hicieron que la UF suba un 8 por ciento.

Sin embargo, los 1.411 pesos en los que quedó demanda ya, como mínimo, otro 5% de suba en una futura actualización.