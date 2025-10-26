Sin mayores contratiempos, a las 8 de este domingo comenzaron los comicios legislativos en Córdoba y en todo el país.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18 y, recién a partir de las 21, comenzarían a conocerse algunos resultados preliminares, aunque se espera que al menos un par de horas más tarde se conocerán guarismos más precisos.

La veda electoral, que comenzó el viernes por la mañana, se extiende hasta las 21 de este domingo.

La Cámara Electoral no reportó dificultades notorias en el arranque de la jornada, más allá de las habituales demoras que se producen en algunas mesas por la falta de autoridades, que deben ser reemplazadas durante las dos primeras horas.

En total, más de 36 millones de argentinos definirán, durante esta jornada, el nuevo mapa del poder en el Congreso y, por la trascendencia que se le ha dado a esta elección, es considerada clave y una prueba de fuego para la gestión del presidente Javier Milei.