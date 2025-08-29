Desde el pasado miércoles 27 de agosto, ya se pueden adquirir productos electrónicos directamente de Tierra del Fuego mediante un sistema de ventas por courier. La iniciativa, impulsada por las firmas Mirgor y Newsan, permite entregas puerta a puerta en gran parte del país. Entre los artículos disponibles figuran celulares, televisores y aires acondicionados.

El mecanismo se apoya en el régimen impositivo diferencial de la provincia, y al no haber intermediarios, los precios resultan inferiores a los que ofrecen los comercios minoristas u otras plataformas de venta online.

La exención del IVA y de impuestos internos permite montos más competitivos respecto a otros medios. Además, los productos incluyen garantía oficial y soporte técnico local, con seguimiento del envío en línea. Sin embargo, el sistema impone topes de compra con el fin de evitar la reventa.

El pedido debe realizarse en los sitios web oficiales de Mirgor y Newsan, dentro de la sección “Ventas courier Tierra del Fuego”. Estos se despachan bajo control aduanero y llegan al comprador entre 5 y 10 días hábiles.

Algunos precios de referencia

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray: USD 1.559 + USD 35 de envío a Capital Federal ( USD 1.594 en total ).

). Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue: USD 984 + USD 35 ( USD 1.019 / $1.396.030 pesos al tipo de cambio oficial ).

). Celular Noblex A60PLUS 32GB: $161.999 pesos .

. Smart TV Samsung 85' QLED 4K Q70A: USD 2.385 + USD 96 ( USD 2.481 / $3.398.970 pesos ).

). Aire Acondicionado Whirlpool Inverter: $599.999 pesos .

La firma Mirgor opera en dólares y requiere una tarjeta de débito en esa moneda, mientras que Newsan admite pagos en pesos.