El Congreso de la Nación comienza a vivir una de las semanas con mayor actividad legislativa del 2025. Además de los debates en comisiones, relacionados a los cambios en la Ley Penal Juvenil y los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema, Diputados debatirá hoy en una sesión especial el “libra-gate”. Existen alrededor de 10 proyectos, que ofrecen diferentes soluciones para el escándalo de corrupción con criptomonedas al que estarían relacionados el presidente de la Nación y algunos de sus allegados.

Oscar Agost Carreño, representante de Hacemos Coalición Federal, explicó la postura de su bloque: “Nosotros creemos que no están, en esta instancia, las pruebas o la información necesaria para pensar un juicio político, pero el Gobierno tiene que dar explicaciones. Tiene que haber una comisión investigadora o una interpelación a los funcionarios involucrados”.

En el recinto, también se tratará un pedido para que el presidente Javier Milei declare la emergencia ambiental en Bahía Blanca, lo que facilitaría el envío de fondos a las áreas involucradas en la catástrofe: “Tiene que ver con declarar una emergencia y obligar al Gobierno Nacional a involucrarse en la reconstrucción”, dijo el diputado.

Por último, el representante de Córdoba en la Cámara Baja opinó sobre la aprobación del acuerdo con el FMI mediante un DNU: "En el día de ayer hablaba con un funcionario del Gobierno y yo le preguntaba: ‘¿Vos o algún familiar tuyo, van a un banco, piden un crédito y no leen las condiciones?’ No, por lo tanto me parece que el Congreso Nacional tiene que ser el que autorice la deuda, viendo toda la información que corresponde".