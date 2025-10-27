El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco comenzará este martes con siete acusados en el banquillo de los acusados.

La joven de 28 años desapareció el 2 de junio de 2023 y su cuerpo aún no ha sido hallado tras las pesquisas que la ubicaron en la vivienda de sus suegros.

Dentro de las claves del juicio figura un acta de divorcio firmada cuatro días después de contraer matrimonio, cuyas pericias indicaron que la firma de la víctima era falsa.

César Cena, expareja de la víctima, se encuentra acusado por "homicidio doblemente agravado", mientras que sus padres, Emerenciano Cena y Marcela Acuña, enfrentan la imputación de partícipes necesarios.

El elenco de acusados, en el juicio que se extenderá hasta el 20 de noviembre, se completa con Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, bajo la figura penal de "supuesto encubrimiento del crimen".