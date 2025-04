Cómo cuidar tus zapatillas para que duren más tiempo

Poseas o no un perfil nómade, siempre tendrás a mano un par de zapatillas que mejor combine con el resto de tu ropa para salir a caminar o entrenar. Desde líneas urbanas, deportivas o de vestir, seguramente encontrarás en el mercado calzados que se adapten a la actividad que más te guste hacer.

Por lo tanto, ya sea para la práctica de un deporte como para el trabajo, necesitas que tu calzado sea cómodo y rinda lo suficiente. Es por eso que siempre es útil saber aconsejarse y reconocer las herramientas útiles que no sólo te ayudarán a sacarles el máximo provecho, sino garantizar una mayor durabilidad del calzado.

Ya sea que tengas zapatillas Clever a mano o cualquier otra línea de zapatillas en tu armario, es relevante seguir una serie de simples recaudos que no solo te permitirán ahorrar dinero, sino también disfrutar al máximo de tu calzado favorito.

¿Qué necesitás saber antes de comprar tus zapatillas?

Seamos honestos. Puede no resultarte sencillo (al principio) encontrar el tipo de zapatillas que mejor se adapten a tu estilo. Una vez que lo encuentres, es obvio que necesitarás que dure lo más posible. Ya sea que se traten de modelos más caros o más económicos, las zapatillas ocupan un lugar central en tu vestidor.

Si necesitas estar a la moda o buscas una forma de mostrarte canchero, seguro querrás tener varios pares de zapatillas mid , deportivas o casuales que representen tus diferentes estados de ánimo y las facetas que puedes mostrar en un mismo día.

Para ello, es clave que sepas cuál es el número exacto que calzás o, tal vez, si tu objetivo es moverte mucho y hacer deporte, una talla más es posible para que el flujo de tu sangre circule con mucho mejor torrente.

Desde ya, más allá de lo estético, tendrás que asegurarte que el roce de la tela no te genere ampollas ni molestias al apretarte, cuestiones que pueden lesionar tu pie. Así también, deberás contemplar los materiales con los que están elaborados los calzados, priorizando que sean de calidad y resistentes. ¡Si puedes prescindir del plástico, será mucho mejor!

¿Cuáles son los mejores consejos para mantener tus zapatillas?

Si tienes un par de zapatillas favorito, seguramente querrás llevarlo con vos en cada actividad que hagas. Por ende, más allá de los talles y de los modelos, podés armar tu propio instrumental de limpieza para que tu calzado no sólo luzca bien, sino que resistan mejor a las inclemencias que puedan tener ante cualquier tipo de terreno. ¡Cualquier baldosa floja es un desafío!

Para esos imprevistos que puedan afectar su parte exterior, como la humedad que pueda filtrarse en el interior del calzado, es importante que uses un detergente suave y agua abundante para quitar todo tipo de sudor y bacterias. Una vez limpias, asegúrate de secarlas bien y no volver a usarlas si todavía están mojadas o la sientes demasiado frías.

Se trate de zapatos de vestir o de zapatillas de running, adquirir un hábito de limpieza es fundamental para que tu calzado dure más y para que luzcan en cualquier evento o competencia. Más allá de que no resulte agradable que te vean descuidado, puedes sacarles brillo y sobresalir con tus zapatillas tan limpias como nuevas. ¡Solo tratá de que no quieran pisarlas!

¿Qué cuidados no pueden faltar?

De entrada, es obvio que tener un hábito de limpieza es fundamental, se traten de tus zapatillas o cualquier otro tipo de prenda. No debés esperar a notar barro o tierra para que limpies la superficie de tus calzados con un paño húmedo. ¡Ni hablar de los olores!

Para evitar la suciedad y el desgaste, una rutina que incluya un cepillo de cerdas suaves y un detergente hará que estos tengan una vida útil más prolongada. Debes tener paciencia y no usar químicos fuertes que tiñan o desgasten los componentes y colores de los materiales textiles con los que están hechas.

Claro que, si sos un cultor de los zapatos elegantes de gamuza o de cuero, debes ser más delicado y prestar mucha atención para que no se te mojen o se manchen. Un spray o sellador puede ayudarte a protegerlos al armar una barrera que evita el agua y que las manchas impregnen los materiales más delicados.

¿Cuántos pares de zapatillas necesito tener?

Si bien la pregunta es muy amplia y en el fondo depende del presupuesto de cada uno, el mantenimiento te permitirá hacer que duren más cada par que compres. En principio, te conviene contar con más de dos pares de zapatillas para cada actividad que hagas, ya sean urbanas, de running o senderismo. Al realizar estos tipos de ejercicio, debes si o si rotar el uso de tu calzado.

Tratándose de la postura y apoyo de tu cuerpo, es indispensable que la amortiguación y el soporte sean resistentes y toleren un uso intensivo. Al rotar entre tus pares de zapatillas, permitirás que cada par no se desgaste con facilidad y pueda estirarse en su justa medida para así prolongar su vida útil.

Claro que, al dejar de usarlas, debes guardar tus zapatillas en un lugar del ropero que sea fresco y seco. El sol es uno de los peores enemigos para la tela, porque su exposición hace que se deformen o pierdan su cubierta. En caso de que no las uses por un tiempo largo, será mejor que las protejas con una bolsa o en una caja para que no se llenen de polvo.

¿Qué debes buscar en un par de zapatillas?

Así como la comodidad y el soporte son condiciones que no pueden fallar a la hora de elegir un calzado, una alternativa es utilizar hormas para no perder la forma o que se arruguen cuando dejás de usarlas. Este complemento es muy eficaz cuando se trata de zapatillas hechas de cuero o de gamuza.

Otro pequeño consejo es desatar los cordones cuando te estés por quitar las zapatillas. Esto hace que la parte del talón no se dañe o se vea forzada, lo que hace que se estire sin necesidad y a la larga se rompan más fácilmente. Desde ya, no hay consejo que pueda evitar algún tipo de daño.

En ese caso, al detectar cualquier mínimo detalle que afecte o rompa la armonía de tus zapatillas, deberás arreglarlas de inmediato. Sino puedes hacerlo en tu casa, si o si buscá un zapatero que tenga las herramientas necesarias para mejorarlo y, al menos, sacarte del apuro.

¿Por qué necesitas contar con buenas zapatillas?

Ya sea que las uses constantemente o las dejes descansar el tiempo debido, es importante reconocer que las zapatillas son parte de la moda actual. No debés dejar de tener en cuenta el uso que vas a darles y equiparte según la actividad que más realices, ya sea practicar un deporte o largarte a caminar por la ciudad.

Puede ser una tentación aprovechar una oferta y hacerte de zapatillas que sean baratas. Pero no dejes de tener en cuenta que la compra de un buen par de calzados es una inversión a largo plazo si cumplís con el cuidado necesario.

No necesitás esperar a que se echen a perder con el tiempo o se rompan del todo. Para tu salud y bienestar, e incluso impresionar en diferentes ámbitos, unas zapatillas limpias y bien combinadas te mostrarán seguro y más que cómodo. La apariencia es vital.